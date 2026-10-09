Девочка подожгла АЗС в Щелкове по указанию мошенников

В подмосковном Щелкове прокуратура взяла на особый контроль уголовное производство, начатое после атаки на автозаправочную станцию с участием 14-летней девочки. Она совершила нападение по указанию мошенников.

Следователи возбудили сразу два производства. В отношении несовершеннолетней расследуется дело по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества (статья 167 УК РФ). Против ее кураторов возбудили дело по статье о теракте (205 УК РФ).

Криминальная схема стартовала летом с непринужденного общения в виртуальном сообществе. Там собеседница выведала у девочки точные координаты ближайшей платформы железной дороги.

Вслед за этим школьнице начали поступать звонки от псевдосиловиков. Звонившие объявили ребенка фигурантом дела о госизмене и диверсиях в пользу противника.

Запугав школьницу тюремным сроком и гибелью родных, манипуляторы сначала выманили у нее 100 тыс. рублей наличными через курьера. Спустя время аферисты вновь вышли на связь и потребовали доказать преданность радикальными действиями.

Сначала нужно было поджечь патрульный транспорт МВД, а затем автозаправочную станцию. Закупив горючий состав, девятиклассница прибыла на АЗС на машине такси, вылила химикаты на пистолеты колонок, подожгла их и сбежала.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.