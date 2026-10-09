Тверской район стал лидером Москвы по плотности табачных магазинов

В Тверском районе на 10 тысяч жителей приходится 35,9 специализированного табачного магазина — больше, чем в других районах Москвы, сообщает Life.ru .

Первую пятерку рейтинга составили районы центра столицы. После Тверского идут Басманный — 23,4 магазина на 10 тысяч жителей, Замоскворечье — 22,8, Мещанский — 21,2 и Красносельский — 19,6.

За пределами Центрального административного округа в десятку вошли Даниловский и Донской районы Южного административного округа. В Даниловском на 10 тысяч жителей приходится 18 точек: по этому показателю он опередил Арбат и Пресненский район.

Life.ru использовал сведения интернет-справочника, сопоставив их с данными Яндекс Карт и 2ГИС. В подсчет вошли специализированные магазины, в том числе точки с товарами для электронных испарителей. Их количество соотнесли с постоянным населением районов за 2025 год.

Высокая плотность табачной розницы в центре может объясняться расположением деловых кварталов, гостиниц, транспортных узлов и туристических маршрутов. Магазины могут обслуживать не только жителей, но и приезжающих. Поэтому рейтинг не означает, что население центра употребляет табак чаще жителей других округов.

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