Тверь станет одной из региональных площадок марафона Знание.Первые

Завершился конкурс регионов на право принять весенний марафон Знание.Первые, который пройдет 28–30 апреля. Программа охватит 10 городов нашей страны. Событие состоится в преддверии празднования Дня коренных малочисленных народов РФ — праздника, который в этом году отмечается в России впервые. Организатор марафона — Общество «Знание», передает пресс-служба организаторов.

Марафон Знание.Первые дает возможность молодежи всей страны услышать выступления выдающихся лекторов, задать вопросы, узнать о перспективах развития разных сфер и получить импульс для реализации своих талантов на благо Родины. Марафон стартует 28 апреля, центральной площадкой станет Москва, и в этот же день программа развернется в Твери, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новом Уренгое, Барнауле, Якутске, Нарьян-Маре и Донецкой Народной Республике. 30 апреля к марафону присоединится Астрахань.

«В Год единства народов России марафон Знание.Первые объединит молодежь на площадках в десяти городах нашей страны. Более 17 тысяч участников встретятся с государственными деятелями, учеными, Героями России, представителями культурной сферы, спортсменами, чтобы в формате открытого диалога поговорить о нашем общем наследии и традициях народов России. Уверен, что марафон позволит каждому почувствовать свою причастность и убедиться, что сила нашей страны — в единстве», — сказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

С ребятами встретятся представители разных народов России. Более 100 выдающихся лекторов расскажут о вкладе народов в развитие страны и перспективах сотрудничества. Программа подчеркнет важность бережного отношения к общей истории и традиционным ценностям, отразит преемственность поколений, продемонстрирует богатство многонациональной культуры.

За три дня марафон объединит более 17 тысяч участников из России и ближнего зарубежья. На площадках в регионах страны соберутся школьники, студенты, молодые специалисты — представители разных народов России, в том числе коренных малочисленных народов. Центральную площадку в Москве посетят более 10 тысяч молодых людей.

По данным опроса Центра исследований Общества «Знание», тема единства народов России находит широкий отклик в обществе. Так, 82% россиян считают жителей страны единым народом с общей историей и будущим, а 84% уверены, что в трудные моменты россияне объединяются и помогают друг другу. Ожидания россиян от Года единства также во многом связаны с просветительскими и общественными инициативами: в первую очередь люди ждут роста интереса молодежи к истории страны, а также укрепления доверия, появления социально значимых проектов и новых поводов для гордости за Россию. Именно на эти задачи в том числе будет направлена программа марафона Знание.Первые, который объединит участников из разных регионов страны и станет площадкой для открытого диалога о будущем России.

Онлайн-трансляции выступлений и просветительский контент, подготовленный за три дня программы, по традиции будет доступен на сайте Общества «Знание» и в официальной группе просветительской организации во ВКонтакте.

Первый федеральный просветительский марафон Знание.Первые был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Общества «Знание». За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1600 встреч молодежи с выдающимися людьми, а трансляции этих событий набрали более 1,3 млрд просмотров.