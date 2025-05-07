Турнир по шашкам, приуроченный ко Дню Победы, прошел в Богородском округе

В Богородском округе состоялся турнир по шашкам, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В турнире приняли участие активисты Купавинского отделения Московской областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» и Совета ветеранов г. Старая Купавна.

«Серебряные» волонтеры с большой ответственностью и с нескрываемым интересом отнеслись к участию в соревнованиях. Несмотря на то, что правила шашек достаточно просты, данная игра — одна из самых динамичных настольных стратегий. Каждая партия уникальна, и результат исхода игры зависит от навыков соперников.

Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе. Открыл турнир и принял в нем активное участие депутат Богородского округа Анатолий Лебедев. По окончании соревнований участники были награждены Грамотами МБУ «ФСК „КУПАВНА“.

«Самое дорогое богатство — это общение. А раз мы общаемся, значит, радуемся жизни. Подобные турниры помогают нам чаще собираться вместе, это очень все правильно. Тем более отрадно внимание депутатов к нашей деятельности. Анатолий Евгеньевич не раз помогал нам в решении многих вопросов, и мы всегда рады встрече с ним», — отметила руководитель Купавинского отделения Московской областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» Любовь Прохорова.

Сегодняшняя встреча не стала исключением — участники турнира не только сразились в шашечной баталии, но и успели обсудить новые совместные проекты и ближайшие мероприятия с депутатом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.