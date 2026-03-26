Турнир по «Миру танков», посвященный Диктанту Победы, состоялся в Сколково

Специальный турнир по игре «Мир танков» прошел в рамках киберспортивного турнира «Диктант Победы». В нем приняли участие историки, представители Российского Военно-исторического общества, блогеры и разные медийные личности.

О турнире

«Буквально неделю назад мы запустили наш основной киберспортивный турнир, посвященный Диктанту Победы в игре „Мир танков“. Отборочные соревнования идут до 5 апреля, на сегодняшний день у нас более 64 тысяч человек. Сегодняшние соревнование, проходящие в Сколково, — это важное дополнение к киберспортивному турниру, потому что нем принимают участие историки, представители Российского Военно-исторического общества, блогеры и разные медийные личности», — сказал журналисту РИАМО директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома» Александр Ряховский.

Он добавил, что «Ростелеком» традиционно поддерживает международную акцию «Диктант Победы». Ряховский отметил, что в 2025 году на платформе «Ростелеком Лицей» разработали специальный курс для подготовки к диктанту. Он содержит конспекты, видеолекции и тестовую часть.

«С 2025 года мы запустили нашу игровую платформу „Игры Ростелеком“. Сегодня соединение Диктанта Победы и игрового направления — это логическое продолжение работы с нашей игровой аудиторией», — добавил Ряховский.

Финальная часть турнира по игре «Мир танков» состоится в апреле в Москве в знаковом месте — Музее Победы на Поклонной горе. Ряховский добавил, что также в апреле все желающие смогут проверить свои знания, приняв участие в Диктанте Победы.

«Мир танков» не только про развлечения

«Очень важно, что сейчас наше государство стало доносить историческую память через такие проекты. Когда я в 2010 году начинал играть в „Мир танков“, то я много сидел в „Википедии“, читал в каком бою погиб герой Великой Отечественной войны Зиновий Колобанов, изучал характеристики советских, немецких, американских танков. Мне было очень интересно все это изучать и подробнее разбираться», — рассказал корреспонденту РИАМО видеоблогер Константин Jove.

Он добавил, что компьютерные игры вполне могут пробуждать у детей и молодежи интерес к истории своей страны, за счет иммерсивности и чувства вовлеченности. Jove отметил, что на примере «Мира танков» игрок легко может себе представить, что его дедушка сражался в годы Великой Отечественной войны на одной из советских бронемашин, показанных в игре.

«Очень важно понимать, что наша игра не только про развлечения. Она про историю, про сохранение памяти. Этот проект очень значим для нас и является той самой игрой, про которую хочется всем рассказывать. Очень важно сохранять историю, помнить о подвиге советского народа. Это то, чего в нашей игре много», — сказал директор по маркетингу «Мир танков» группы компаний «Леста игры» Владислав Полевик.

Всего в спецтурнире сошлись 10 игроков — представителей сферы истории, медийные личности. Они соревновались в режиме «Стальной охотник». В таких матчах каждый сражается сам за себя, и победитель будет один.

