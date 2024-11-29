Туристический проект из Клина получил гран-при Международной премии

Клинский проект «12 месяцев — 12 фестивалей» звучит в эти минуты в финале престижной Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024 в Нижнем Новгороде.

У Клинского проекта — 2 место в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий».

Проект «12 месяцев — 12 фестивалей» построен таким образом, чтобы каждый месяц в году в Клину проходило яркое туристическое событие, куда можно придти и клинчанам и гостям Подмосковья.

Фестиваль народных промыслов, Фестиваль «Самоварное настроение», «Выходи гулять», КлинМайFest, Фестиваль воздухоплавания.

И еще одна высокая награда у Клинского событийного календаря на Russian Event Awards 2024.

Фестиваль КлинМайФест получил гран-при в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек»

«Для формирования туристического потока важна повторяемость, регулярность событий: если фестиваль „Колокольный звон“ проходит в апреле, то он должен стать регулярным именно в этом месяце. Тогда люди смогут уверенно планировать свое посещение Клина именно под это мероприятие. Так что у нашей концепции „12 месяцев — 12 фестивалей“ есть и креативная и экономическая составляющая, и они обе помогают округу двигаться вперед, развиваться и становиться все более любимым для своих жителей и привлекательным для гостей», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.