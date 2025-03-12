Турецкий кот случайно попал в Россию и может быть депортирован

В Стамбуле турецкий кот незаметно для моряков пробрался на российское судно FESCO и нелегально прибыл в Новороссийск, но вскоре может быть депортирован обратно на родину из-за таможенных правил, сообщает SHOT .

Российские моряки поняли, что следуют в РФ не одни, а с котом, когда были уже далеко от берега. Они шли на жалобный крик животного, когда обнаружили его в опломбированном контейнере, который нельзя вскрывать до прибытия в порт.

Мужчины нашли выход из сложной ситуации: они кормили и поили четвероногого друга через щель в контейнере. Только в Новороссийске животное удалось освободить и пересадить в специальную переноску.

Несмотря на то, что история закончилась хорошо и кот выжил, в ближайшее время его может ждать обратное путешествие в Стамбул. Согласно таможенным правилам, животное нельзя оставить в России. В настоящее время судьбу кота решают компетентные специалисты.