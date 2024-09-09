Турчак победил на выборах главы республики Алтай

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Турчак набрал 74,09% голосов на выборах в Алтае

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак победил на выборах главы республики с 74,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.

Второе место занял Александр Кириллов от ЛДПР с 10,02% голосов, третьим идет Олег Добрынин от партии «Родина» с 6,31%, указано в на сайте Центральной избирательной комиссии.

Ранее действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер выиграл выборы, набрав 78,14% голосов. В выборах также победили Валерий Лимаренко в Сахалинской области и Дмитрий Демешин в Хабаровском крае.

В Единый день голосования, с 6 по 8 сентября, в 83 российских регионах прошло около 4 тыс. избирательных кампаний.