Турчак анонсировал начало продажи алкоголя на Алтае в определенные часы

На Алтае хотят ограничить продажу алкоголя и табака. Планируется, что спиртное будет продаваться в определенные часы. Об этом сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в Telegram-канале .

По данным Минздрава, уровень смертности в регионе с прошлого года превышает рождаемость. Это связано с внешними причинами, например, с пьяными ДТП и отравлениями алкоголем, и с медицинскими — болезнями системы кровообращения и онкозаболеваниями. Власти пришли к решению ограничить продажу алкоголя и табака, чтобы изменить ситуацию.

Турчак планирует внести на ближайшем заседании правительства предложения о полном запрете алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах, вблизи детских садов и школ.

Также в регионе планируется ввести продажу алкоголя в определенные часы. Так, она будет осуществляться в будни с 11 до 19 часов, в пятницу — до 16 часов. Продажа спиртного в выходные и праздничные дни будет полностью запрещена.

Кроме того, в числе предложений: запрет на открытую выкладку алкоголя и табака в прикассовой зоне, закрытие всех «наливаек» в жилом секторе, полный запрет на продажу курительных смесей, вейпов и компонентов к ним, активизация рейдов и контрольных закупок.

Ранее Минфин РФ предложил создать игорную зону на территории Алтая. Реализация этого проекта увеличит поток туристов и обеспечит стимул для развития региона.

