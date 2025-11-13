Туманы опустились на Московский регион этой ночью

Ночью и утром в четверг на Русской равнине, в том числе и в Московском регионе, снова наблюдались туманы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что туманы были в Домодедове (с видимостью 500 м), Внукове и Кашире (с видимостью 800 м).

По его словам, еще туманы отметились на востоке Смоленской области, на западе Рязанской области, в Тульской и Курской областях.

В столичном регионе из-за тумана с видимостью до 300 м действует «желтый» уровень погодной опасности до 10 часов четверга.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.