сегодня в 13:03

Туман опустится на Подмосковье 22 и 23 октября

По прогнозам синоптиков, в Подмосковье 22 и 23 октября ожидается туман. Жителям напомнили о мерах безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону .

Туман опустится на Подмосковье в период с 21 часа 22 октября до 12 часов 23 октября. В это время прогнозируется снижение видимости до 200 — 700 м.

Ведомство поделилось рекомендациями, как действовать во время непогоды. Водителям посоветовали включать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров.

Пешеходам напомнили о необходимости проявлять особую внимательность при переходе дороги в условиях плохой видимости. Также по возможности надо пользоваться светоотражающими элементами на одежде.

В случае происшествий нужно звонить по номеру 112.

Туман также опускался на Московский регион вечером 21 октября и сохранялся до утра 22 октября. В связи с этим действовал «желтый» уровень погодной опасности.

