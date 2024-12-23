Туман, гололед и гололедица сохранятся в Москве до утра 24 декабря
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Как прогнозируют синоптики, в Москве в ближайшие часы с сохранением до 9 часов 24 декабря ожидается туман с видимостью 200-700 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Также прогнозируется слабый гололед. На дорогах возникнет гололедица.
Жителям столицы при неблагоприятных метеорологических явлениях посоветовали быть внимательнее, обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья.
Автолюбителям порекомендовали не совершать опасные маневры, парковать машины вдали от деревьев.
При ЧП можно обратиться по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.
23 декабря жителей Московского региона предупредили о гололедице и ветре. Синоптики спрогнозировали, что столбики термометров покажут от одного градуса мороза до одного градуса тепла.