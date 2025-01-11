Цукерберг: Байден требовал от компании Meta* удаления публикаций о COVID-19

Гендиректор компании Meta* Марк Цукерберг заявил, что администрация президента США Джо Байдена в грубой форме требовала от организации удаления определенных публикаций, в том числе тех, которые касались COVID-19, сообщает ТАСС .

Во время участия в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана Цукерберг рассказал, что представители администрации президента звонили сотрудникам компании. Они требовали убрать посты о побочных действиях вакцин. Также им не нравился сатирический юмор о пандемии.

«Обычно люди из администрации Байдена звонили нашей команде и начинали кричать и сквернословить», — отметил бизнесмен.

Компания отказывалась убирать юмор и сатиру, а также правдивую информацию. Администрация президента настаивала, но, по словам Цукерберга, их требования так и не были выполнены.

Ранее корпорация Meta* изменила политику модерации своих соцсетей, разрешив называть ЛГБТ**-представителей психически больными. Изменения коснулись также комментариев, в которых прослеживаются оскорбления по внешности, религии, расе и другим категориям. Теперь корпорация не будет удалять подобные сообщения.

* Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

** Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.