ТСН: яркую вспышку заметили в небе над Украиной

Яркую вспышку, которая не сопровождалась взрывами, заметили над несколькими украинскими регионами ночью 1 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ТСН.

«В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровской и Харьковской областями была яркая вспышка. Вспышка была без взрывов», — сказано в публикации.

Авторы статьи допускают, что вспышка могла быть метеором или «другим космическим явлением». Официальной информации также не поступало.

По предварительным данным, свидетелями явления стали жители Полтавской, Сумской областей и подконтрольных ВСУ частях Запорожской области.