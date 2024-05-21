Жители Солнечногорска 26 мая могут сдать вторсырье в рамках акции «Экодвор»

Жители городского округа Солнечногорск могут сдать вторсырье на переработку в рамках экологической акции «Экодвор». В этот раз дворовой праздник развернется 26 мая у дома № 7 в мкр. Локомотивный в Поварово. Начало в 11:00, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Для участников организаторы подготовили веселые игры, викторины и активности, а также интересный экологический квест с призами. Традиционно на площадке будут работать книжная «Дармарка» и «ЭкоБыт» — выставка экологичных альтернатив одноразовых вещей и вещей из вторсырья.

Все вторсырье должно быть чистым и сухим, иначе его не примут. Также на акции будет организован прием пластиковых крышечек для фонда «Добрые крышечки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.