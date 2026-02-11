Цивин и Дрожжина должны вернуть дочери Баталовой миллионы

Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова и Гитаны Леонтенко Мария Баталова после смерти родителей унаследовала недвижимость, банковские счета и авторские права. Около 25 млн рублей ей должны вернуть Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, сообщает kp.ru .

Мария Баталова — дочь народного артиста СССР Алексея Баталова и Гитаны Леонтенко — несколько лет назад оказалась в центре громкого скандала. Актриса Наталья Дрожжина и ее муж, юрист Михаил Цивин, входившие в доверие к семье, получили доступ к счетам и имуществу Баталовых. По версии следствия, воспользовавшись доверенностями, они переоформили на себя доли в недвижимости и сняли крупные суммы со счетов. Суд признал их виновными в мошенничестве: Цивин получил 5 лет колонии, Дрожжина — условный срок. Супруги обязаны вернуть Марии около 25 млн рублей.

После смерти матери 23 января Мария живет самостоятельно. Несмотря на тяжелую форму ДЦП и инвалидность I группы, она дееспособна: подписывает документы, пишет книги, занимается делами. Опекун ей не требуется — этому, по словам юриста Татьяны Кириенко, ее родители уделяли особое внимание, готовя дочь к самостоятельной жизни.

У Марии есть пенсия, собственность и доход от аренды квартиры. Судебные процессы по уголовному делу завершены, однако деньги до сих пор не возвращены. Поэтому подан гражданский иск о признании квартиры Цивина и Дрожжиной совместно нажитым имуществом — ее могут продать, чтобы компенсировать ущерб.

Мария унаследует банковские счета матери и авторские права Алексея Баталова. В вопросах условно-досрочного освобождения осужденных она выступает против: раскаяния, по ее словам, не последовало.

