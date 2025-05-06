Цивилева встретилась с прошедшим реабилитацию ветераном СВО

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева пообщалась с ветераном спецоперации Михаилом Корсаковым, которого фонд обеспечит адаптивной одеждой. Кадрами со встречи она поделилась в Telegram-канале .

«Наш защитник — настоящий герой. Он выполнял долг перед Отечеством, а после того как получил ранение, не сдался, прошел долгую реабилитацию и смог адаптироваться к мирной жизни», — отметила Цивилева.

Она рассказала, что с детства Михаил мечтал стать спортсменом, и он достиг своей цели. Сейчас мужчина активно занимается спортом, планирует развивать навыки в следж-хоккее и хочет попасть в паралимпийскую сборную страны. Цивилева выразила уверенность в том, что у него все получится.

6 мая мама ветерана празднует день рождения. Цивилева с большим удовольствием откликнулась на просьбу Михаила поздравить ее с праздником.

«Наталья Александровна, добра вам, здоровья и всех благ! Низкий поклон за то, что воспитали такого мужественного и преданного Родине человека», — сказала Цивилева.