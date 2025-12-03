Цивилева оценила важность заслуг добровольцев

В среду пройдет церемония награждения пятого Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Награды финалистам ежегодно вручает лично президент РФ Владимир Путин. На форуме также дадут старт Всероссийской предновогодней акции «Елка желаний».

«У нас очень плотное взаимодействие с нашими добровольцами, волонтерскими организациями. Потому что направления нашей деятельности очень схожи и прежде всего это создание социальной экосистемы, которая проактивно помогает, тем, кто находится сейчас на защите интересов нашего государства, а также их семей и их близких», — сказала Цивилева.

По ее словам, указанная помощь касается разных направлений, в том числе юридического и социального сопровождения. Например, случаев, когда человеку требуется реабилитация, протезирование, санаторно-курортное лечение, а еще вопросы, связанные с обучением, переобучением и трудоустройством.

Цивилева отметила, что в этом направлении добровольцы являются флагманом и основной движущей силой и особенно это актуально в год защитника Отечества и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.