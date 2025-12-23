Цифровые учебники в Подмосковье стали популярнее в 2,5 раза в 2025 году

В 2025 году более 1 млн учеников Подмосковья воспользовались электронным дневником на платформе «Моя школа», а популярность цифровых учебников выросла в 2,5 раза, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

За год свыше 1 млн школьников Подмосковья использовали электронный дневник на платформе «Моя школа». Учителя провели более 14 млн уроков, выставили 122,5 млн оценок и выдали свыше 34 млн домашних заданий, из которых 5 млн выполнены в цифровом формате.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что цифровые учебники стали в 2,5 раза популярнее среди школьников. По ее словам, электронные материалы делают уроки нагляднее, позволяют учителям гибко работать с материалом и уделять больше внимания детям, а для родителей обеспечивают прозрачность образовательного процесса.

В 2025 году библиотека цифровых учебных материалов значительно расширилась: сейчас в системе доступен 41 учебник для 5-9 классов с аудиоверсиями, видеороликами и 3D-иллюстрациями. За два года обращения к цифровым учебникам превысили 730 тысяч. Наибольшей популярностью пользовались учебники по русскому языку для 8-9 классов и по биологии для 8 класса. Цифровые задания чаще всего выполнялись по биологии и физике.

Учитель русского языка и литературы школы № 8 городского округа Ступино Юлия Бакланова рассказала, что цифровые учебники позволяют сделать обучение более увлекательным и экономят время на проверку упражнений, что дает возможность уделять больше внимания индивидуальной работе с учениками.

Для подготовки к государственной итоговой аттестации в электронном дневнике появились специальные иконки, отмечающие ключевые темы для ЕГЭ и ОГЭ. Для родителей добавлена функция просмотра итоговых оценок за прошлые учебные годы.

В 2025 году Московская область признана лучшим регионом России по внедрению цифрового образовательного контента по итогам федерального проекта «Универсальная библиотека цифрового образовательного контента».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.



Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.