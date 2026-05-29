Цифровые двойники не помогут: почему важно проживать утрату близких

Цифровое воскрешение обесценивает процесс горевания, превращая смерть в технический сбой, который можно временно обойти алгоритмами. Для человеческой психики это выступает буквально ловушка. Об этом РИАМО сообщил психолог Руслан Лебедев.

«Проживание утраты — тяжелый, но жизненно необходимый процесс. Мы обязаны пройти путь от болезненного отрицания до светлой грусти и принятия, чтобы научиться жить в изменившемся мире», — сказал Лебедев.

ИИ-клоны искусственно замораживают скорбящего на стадии отрицания. Формируется жесточайшая зависимость: вместо того, чтобы отпустить боль и опереться на живых близких, человек раз за разом бежит к цифровому призраку, инвестируя эмоции в программный код.

«Регулярное общение с симуляцией медленно разрушает базовое тестирование реальности. Мозг обманывается знакомым голосом и мимикой, но подсознательно считывает неестественность реакций машины, что рождает изматывающий когнитивный диссонанс. Это прямой путь к патологическому горю, неврозам и глубокой изоляции. Пытаясь хакнуть смерть, люди отказываются от исцеления, добровольно запирая себя в виртуальном склепе, где нет ни подлинной жизни, ни настоящего утешения», — объяснил психолог.

