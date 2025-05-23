Цифровой детокс и дневник состояний: как ребенку справиться с учебной нагрузкой

Дети могут столкнуться с выгоранием, связанным с учебной нагрузкой в конце года. Родители могут помочь ребенку восстановить психологические ресурсы, если создадут дома безопасную и эмоционально стабильную среду, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Анастасия Герасимова.

«Выслушивайте ребенка, не пытаясь осуждать. Если ему хочется поныть, расплакаться или даже покритиковать друзей — пусть сделает это, освободится от негативных эмоций. Пересмотрите учебную нагрузку — возможно, стоит сделать перерыв или уменьшить количество внеурочных активностей. Кроме этого, помогите ребенку расставить приоритеты в выполнении заданий и дел», — сказала Герасимова.

Она добавила, что родителям полезно рассказать ребенку о различных техниках релаксации, таких как глубокое дыхание, ведение дневника состояний или цифровой детокс.

«Помогите ребенку найти собственные позитивные способы справляться с возникающими эмоциями — это может быть творчество, физическая активность, общение со сверстниками. Пусть ребенок придумает сценарий фильма, где он — главный герой. Сперва пусть опишет свое состояние, а затем то, как он преодолевает кризисы — с помощью суперспособностей или других навыков», — порекомендовала специалист.

Герасимова пояснила, что это поможет ребенку лучше понять свои чувства и сосредоточиться на том, как можно разрешить ту или иную проблему.