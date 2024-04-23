Цифровизацию в налоговой сфере обсудили на студенческой конференции

В государственной публичной научно-технической библиотеке России состоялась научно-практическая конференция «Цифровые технологии и инновации в бизнесе. Особенности налогообложения и налогового администрирования бизнеса». В работе конференции принял участие представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного бизнес-омбудсмена.

Модератором конференции выступила директор налогового колледжа Ярослава Погребная. В состав президиума вошли представители ФНС России, министерства по налогам и сборам, федеральной палаты налоговых консультантов, преподаватели налогового колледжа.

На конференции от имени уполномоченного выступила руководитель аппарата Наталья Чудакова, зачитав приветственные слова участникам, она отметила, что инновации в сфере цифровых технологий могут служить катализатором для прогресса и роста в налоговом администрировании бизнес-процессов.

В Московской области активно внедряются инновационные подходы, где цифровые решения в налогообложении становятся не просто инструментом учета и контроля, но и основой для построения нового взаимодействия между государством и предпринимателями.

«Мы стоим на пороге новой эры, где цифровизация открывает новые горизонты для развития бизнеса. Сегодня каждое инновационное решение может сыграть решающую роль в формировании благоприятного налогового климата и поддержке бизнес-инициатив. В этих стенах мы сможем сформулировать идеи, которые помогут нашему региону оставаться в авангарде экономического и технологического развития», — подчеркнула Чудакова.

В ходе конференции свои доклады участникам представили более 20 студентов 7 образовательных учреждений. Среди них — колледж московского университета имени С. Ю. Витте, АНО ПО «Международный Колледж Бизнеса и дизайна», государственный академический университет Гуманитарных наук, ПОУ «Гуманитарный техникум экономики и права», ПОУ «Колледж современного управления», ЧОУ ПО «Налоговый колледж», АНО ПО «Колледж экономических международных связей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.