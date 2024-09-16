— Евгений Викторович, сейчас поддержке регионов уделяется много внимания. Как Сбер участвует в этой работе?

— Мы активно сотрудничаем с регионами по многим ключевым направлениям: улучшаем систему здравоохранения и образования, участвуем в софинансировании региональных проектов, транспортных реформах и инфраструктурном развитии. По инициативе Сбера в 2023 году в России была запущена программа AI-трансформации регионов с целью оперативного внедрения технологий искусственного интеллекта в экономическую жизнь субъектов Российской Федерации. При этом мы не забываем, что у каждого субъекта есть свои традиции и свои задачи, и для нас важно способствовать сохранению первых и решению вторых.

Если говорить про территории, на которых работает Среднерусский банк Сбербанка (Московская, Брянская, Ивановская, Калужская, Костромская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области — прим. ред.), для меня два основных направления сотрудничества с регионами звучат так: социальная поддержка и цифровая трансформация. Именно этим сферам мы уделяли и планируем уделять особое внимание в будущем.

— Давайте начнем с социальной поддержки. Расскажете об основных результатах?

— В русском языке есть такое слово — «причастие». Нам важно быть причастными к решению социальных задач. Именно поэтому Сбер и, в частности, Среднерусский банк развивает ряд социально ориентированных проектов. Например, мы выступаем финансовым партнером госпрограммы «Развитие образования», в рамках которой в начале месяца с нашей поддержкой открылись две школы в Калуге и Туле — на 1125 и 600 мест соответственно. На всей территории Среднерусского банка с нашим участием уже построено три объекта образования, еще четыре школы будут запущены в 2025 году. Еще один уникальный проект — «Классная карта». Она дает возможность безналичной оплаты и уже введена во всех школах Московской области и более чем в 2 тыс. учебных заведений на всей территории нашей работы.

Еще в 2020 году мы запустили социальную карту жителя Тверской области — она заменила единый социальный проездной билет. Изначально карта действовала только для льготных категорий, но уже в марте 2024 года аудиторию пользователей расширили на всех желающих. Карта стала единым носителем всех мер поддержки — от проезда до скидок в торговых сетях. В этом году совместно с правительством Ярославской области мы запускаем «Карту жителя», которая предоставит ярославцам доступ к широкому спектру социальных сервисов. Например, льготный проезд на общественном транспорте, электронные рецепты на льготные препараты и медицинские изделия, скидки и кешбэк у партнеров проекта.

— Какие проекты реализует Сбер в сфере здравоохранения?

— Мы последовательно развиваем цифровые решения и «умные» сервисы в здравоохранении, а также реализуем ряд значимых региональных проектов. Так, в Иваново в 2023 году с участием медицинской компании СберЗдоровье мы запустили проект для мониторинга хронических больных с артериальной гипертензией. В рамках контракта в регион уже передано 18 тысяч тонометров. В Ярославской и Рязанской областях реализуется проект по использованию аппаратно-программных комплексов «MDDC Кардио». Это комплекс со встроенным алгоритмом на базе искусственного интеллекта для обработки ЭКГ, который позволяет врачам оперативно проводить кардиологическую диагностику и выявлять сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях и своевременно корректировать тактику лечения. Сегодня все ЭКГ-исследования, которые проводятся в фельдшерско-акушерских пунктах и скорых, оснащенных «MDDC Кардио», на первом этапе анализируются искусственным интеллектом. За 2023 год с его помощью был обработано более 145 тыс. электрокардиограмм. В 13% случаев AI помог обнаружить нарушения ритма и проводимости сердца, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы алгоритм выявил более чем в 53 тыс. случаев.

В Московской области совместно с Министерством здравоохранения мы активно работаем над применением технологий AI в повседневной работе врачей. Вместе мы реализовали масштабные проекты по цифровизации системы здравоохранения, которые позволили вывести медицинское обслуживание на качественно новый уровень. В 2023 году был внедрен сервис голосового заполнения медицинских документов Voice2Med. Решение позволило на 30% сократить время заполнения документации в зависимости от специализации врача. Еще один важный проект — «Оценка снимков с применением ИИ» — помогает врачу при постановке диагноза и уже позволил на 25% сократить время на расшифровку снимков.

— А как жители реагируют на такие нововведения?

— Когда речь заходит о новых технологиях, люди часто проходят несколько стадий принятия. Возьмем, к примеру, эксперимент с «умными» городами, который проводили в Барселоне и Сингапуре, когда города внедряли интернет вещей для управления ресурсами и улучшения качества жизни горожан. Среди жителей были как новаторы и ранние последователи, сразу одобрившие инновации, так и более консервативные группы, которые с осторожностью ждали подтверждения безопасности и удобства технологий. Когда горожанам рассказали и продемонстрировали безопасность и полезность новых технологий, уровень принятия резко вырос. Это пример действия «теории принятия технологий», когда люди доверяют технологиям и активно используют их, основываясь на всего лишь двух факторах: полезности и удобстве использования. Действие этой теории мы видим на примере многих наших продуктов и сервисов. Яркая иллюстрация — использование терминалов, принимающих оплату «улыбкой». Например, на территории Среднерусского банка Сбербанка за 2023 год было установлено 32 тыс. таких терминалов, а за первое полугодие 2024 года — уже 99 тыс. устройств. С января по июль 2024 года мы расширили количество торговых точек с возможностью оплаты по новой технологии в три раза. Людям удобно оплачивать покупки улыбкой, они активно пользуются этой возможностью: за первые семь месяцев мы увидели рост по количеству оплат «улыбкой» в четыре раза.

— Что насчет проектов по цифровизации регионов?

— Тут все немного проще, потому что в них мы чаще используем технологии, которые, скажем так, прошли некоторую «инновационную обкатку». В этом ключе показателен опыт Московской области, которая является лидером по внедрению искусственного интеллекта в стране. В регионе успешно внедрено порядка десяти продуктов Сбера с применением AI. Большинство из них направлено на повышение качества услуг в сфере госуправления, безопасности, транспорта. К примеру, в прошлом году нам удалось реализовать инструмент, который делает взаимодействие с государственными услугами более «интуитивным» — в обработке обращений людей по социальной тематике в Московской области начал использоваться GigaChat. Это первый кейс внедрения большой языковой модели в государственном управлении в России. Мощным стартом для цифровой трансформации послужило создание в 2023 году Центра искусственного интеллекта с консультационной и аналитической поддержкой Сбера. Центр занимается разработкой, пилотированием и внедрением решений на базе AI для решения прикладных и социальных вопросов региона.

Но для «подлинной» цифровизации регионов нужно соответствующее развитие кадров. Как решается эта задача?

— Конечно, это важный вопрос. Кадровый потенциал в регионах есть, и он впечатляет. Мы же помогаем максимально эффективно его использовать. Так, в феврале этого года в партнерстве с Правительством Ярославской области мы открыли «Школу 21» в Ярославле. Она позволит готовить высококвалифицированных специалистов в области IT для обеспечения долгосрочных потребностей региона, цифровизации экономики Ярославской области и других субъектов России. За все время работы кампуса команда школы провела четыре отборочных «бассейна», которые прошли 634 человека. Основное обучение сейчас проходят 106 человек. Сейчас «Школа 21» представлена в 13 городах России, и это не предел.

Также мы на регулярной основе проводим дизайн-сессии для представителей государственных учреждений — это еще одно направление нашей работы, нацеленное на развитие кадрового потенциала региона. Через серию лекций участники дизайн-сессий узнают о том, что такое искусственный интеллект, как он применяется в мировой практике и в России, и как меняет работу внутри Сбера.

— А если говорить про взаимосвязь экономического и технологического развития — есть ли инициативы по поддержке в части региональной экономики?

— Экономическая и технологическая составляющие регионального развития действительно неразрывны. Поэтому у нас действует и льготное кредитование на реализацию проектов цифровой трансформации, в том числе направленных на разработку или приобретение российского программного обеспечения.

Кроме того, мы активно инвестируем в реальный сектор: поддерживаем легкую и тяжелую промышленность, строительство, агропромышленный и лесоперерабатывающий комплексы, машиностроение, металлургию и многое другое. За первую половину 2024 года Среднерусский банк инвестировал в проекты крупного и среднего бизнеса 997 млрд рублей.

При этом мы не забываем и о том, что ключевой драйвер развития региональной экономики — это сектор малого и среднего предпринимательства. Мы помогаем начинающим предпринимателям максимально просто открыть свой первый счет, предоставляем льготные условия для кредитования бизнеса. Без преувеличения, наши финансовые и нефинансовые сервисы используются во всех отраслях экономики, помогая разным по масштабу компаниям наладить производственные процессы и в целом — усилить рост деловой активности как на региональном, так и на федеральном уровнях.

— Звучит впечатляюще. В завершении разговора хотелось бы заглянуть в будущее: как Вам кажется, тренд на цифровую трансформацию регионов, о котором мы говорили, это кратковременное явление? Что Сбер планирует делать дальше в этом направлении?

— Я думаю, что цифровая трансформация регионов — определяющий вектор развития страны на ближайшие десятилетия. За счет оптимизации процессов в строительстве, медицине, образовании, транспортной инфраструктуре, «прогностическому» взгляду на эти и другие сферы появляются новые возможности по снижению разнообразных рисков и достижению качественных результатов. Например, только в Подмосковье уже сейчас находятся на стадии запуска еще пять пилотных проектов Сбера. Со временем таких проектов будет становиться больше, а их распространение — масштабнее.

Трансформация не обладает законченным состоянием — это постоянный процесс изменений. Лет десять назад мы с компаниями-партнерами проходили через цифровизацию, потом — через цифровую трансформацию. Сейчас мы движемся в сторону внедрения искусственного интеллекта, машинного обучения и других технологий. Аналогичные процессы проходят на уровне регионов — и Сбер стремится максимально поддержать их на этом пути. Вместе с нами вслед за цифровой трансформацией регионы смогут пройти через AI-трансформацию. А наши проекты и сервисы помогут ликвидировать «цифровой разрыв» и позволят нам оставаться надежным партнером для бизнеса, государства, каждого человека.