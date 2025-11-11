Цифровая безопасность: как не стать жертвой обмана в Черную пятницу

Специалист в области информационной безопасности Виталий Вехов заявил, что, чтобы избежать цифрового мошенничества в Черную пятницу и другие дни распродаж, следует пользоваться проверенными маркетплейсами.

«Мошенники предлагают за очень маленькие деньги или за счет предоплаты приобрести с большими скидками товары и услуги, которые на сайтах производителей стоят достаточно дорого. И именно на этом мошенники наживаются», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул важность использования лишь тех платформ, которые хорошо известны и уже неоднократно использовались.

Во время акций и распродаж эксперт посоветовал тщательно сверять информацию о товаре на официальном сайте производителя с предложениями, распространяемыми недобросовестными продавцами на сторонних ресурсах. Также, согласно законодательству РФ, полная или частичная предоплата в криптовалюте или электронными деньгами обычно не требуется, если это не было заранее оговорено в договоре оказания услуг. Следовательно, если от вас настойчиво требуют предоплату, лучше воздержаться от совершения сделки.

