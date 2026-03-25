ЦЕРН впервые перевез антиматерию на грузовике

Ученые из ЦЕРН впервые перевезли 92 частицы антипротона на грузовике по территории лаборатории под Женевой. Эксперимент признан успешным, сообщает «Царьград» .

Перевозка прошла в рамках эксперимента BASE. Антипротоны доставили на расстояние 4 километра за 20 минут. Для физики это стало прорывом.

Античастицы находились в специальной ловушке BASE-STEP весом около тонны. Внутри поддерживались космический вакуум и температура около −268 градусов Цельсия. В таких условиях антипротоны удерживаются магнитными полями и не соприкасаются со стенками контейнера, иначе происходит аннигиляция — частицы антиматерии при малейшем контакте с реальностью просто исчезают в яркой вспышке.

В ЦЕРН работает единственная в мире «фабрика антиматерии» с установками AD и ELENA, однако оборудование создает невидимые помехи. Участники эксперимента BASE измеряют свойства антипротона с точностью до 15-го знака после запятой, и даже слабые флуктуации искажают данные.

По оценке ученых, 92 антипротона не представляют опасности: при аннигиляции выделилась бы энергия, сопоставимая с падением карандаша со стола. Главная трагедия — потеря многолетней работы.

Следующим этапом станет путешествие в Дюссельдорф — около 800 километров и порядка 8 часов пути. Для поддержания охлаждения планируется использовать дизель-генераторы. Эксперимент позволит проверить, различаются ли свойства материи и антиматерии.

