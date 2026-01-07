Церковь в Новосибирске оцепили из-за угрозы минирования, прихожанам и батюшке пришлось встретить Рождество на улице, сообщает Telegram-канал «112».

Вечером 6 января проход к Храму Всех Святых на Новогодней улице заблокировали, на месте работали кинологи. Отмечается, что поступило сообщение о минировании церкви, поэтому рождественская служба оказалась под угрозой.

Прихожане не могли попасть богослужение из-за проверки в храме на наличие взрывного устройства. Угроза все-таки не подтвердилась и людей пропустили в церковь.

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах проводятся рождественские богослужения. Рядом с ними размещаются вертепы с фигурками Святого Семейства, ангелов, животных и трех волхвов.

