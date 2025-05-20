Церковь Николая Чудотворца в Балашихе получила особый охранный статус

В селе Новый Милет округа Балашиха утвердили охранное обязательство для церкви Николая Чудотворца. Она является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Охранное обязательство проходило согласование с 2017 года. Теперь Главное управление культурного наследия Московской области окончательно утвердило этот документ. В нем указаны все требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимых для восстановления и сохранения храма. Кроме того, в документе описывается полная история церкви от создания, утраты и возврата православной общине.

«Это важный документ. Наш храм — местная святыня. Для людей очень важно, что он приобрел новый статус. Нас всех это обязывает прилагать усилия, чтобы сохранить эту красоту, которую создали наши предки. Общине храма удалось восстановить здание. Сейчас храм является объектом церковного искусства», — сказал настоятель храма в селе Новый Милет протоиерей Михаил Егоров.

Никольская приходская церковь была построена в период с 1902 по 1904 годы на средства промышленника и купца Сергея Орлова по проекту архитектора Мусе. Земельный участок под строительство храма пожертвовала княгиня Ухтомская в память о своем супруге. Ранее на этом месте располагалась усадьба, от которой до наших дней сохранились лишь церковь и небольшой липовый парк.

Храм славился прекрасной акустикой и богатым внутренним убранством. Стоимость иконостаса составляла значительную часть от затрат на строительство. В 1930-е годы церковь была закрыта и частично разрушена. Здание использовалось как склад, а в военные годы здесь выпускали полевые кухни и цистерны с подогревом для заправки танков в зимнее время. После войны в помещении храма были кинозал и спортзал. В 1993 году храм возвратили православной общине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.