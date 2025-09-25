Церемония передачи символов эстафеты «Салют Победе!» состоялась в Рузе

В ходе церемонии были переданы три главных символа эстафеты. Знамя Победы, олицетворяющее триумф советского народа над фашизмом, статуэтка «Родина-мать зовет» — официальный символ празднования 80-летия Победы, а также специальная капсула времени, отсчитывающая дни и часы, в которые во время XI этапа эстафеты жители Подмосковья исследуют героический подвиг жителей нашей малой Родины.

Программа мероприятия была насыщена культурными событиями. Зрители смогли насладиться музыкально-хореографическими постановками, театральной постановкой и патриотическими песнями. Минутой молчания почтили память погибших героев.

Символы эстафеты были торжественно переданы делегации из Ершово Одинцовского городского округа. Это событие стало важным этапом в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Подобные мероприятия играют ключевую роль в патриотическом воспитании молодежи и сохранении памяти о подвиге советского народа. Церемония в Тучково стала ярким примером того, как важно передавать следующим поколениям знания об истории своей страны и ее героическом прошлом.

«Это не просто передача символов — это передача памяти о подвиге нашего народа, о тех, кто защищал нашу Родину. И эта память будет жить в сердцах новых поколений!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.