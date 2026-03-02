Цены не падают: спрос на эскортниц вырос в Дубае и Абу-Даби на фоне атак Ирана

В Дубае после иранских атак возрос интерес к услугам эскортниц. Иностранные предприниматели, застрявшие в ОАЭ, ищут развлечения в обществе моделей, сообщает SHOT .

Работницы эскорт-услуг продолжают трудиться в Дубае и Абу-Даби, несмотря на обстоятельства. Среди их клиентов, например, бизнесмены из Китая и Египта, которые не смогли улететь домой и продлили проживание в отелях.

За вечер с продолжением дамам обещают заплатить от 4 тыс. долларов (около 300 тыс. рублей), а также организовать безопасный трансфер. Пока тысячи россиян не могут вернуться домой и вынуждены ночевать на парковках, эскортницы хвастаются, что едят черную икру ложками и «в срочном порядке» скупают секс-игрушки.

Эскортницы отрицают, что цены на их услуги в Дубае упали. В первый день после атак количество заказов действительно снизилось, но сейчас спрос быстро восстанавливается. По мнению девушек, в «стрессовые ситуации» их занятость всегда увеличивается.

США и Израиль с 28 февраля проводят масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы. О том, как развивается конфликт на Ближнем Востоке, читайте в материале РИАМО.

