Цены на еду на ярмарках в Москве оказались вдвое выше, чем в Петербурге

Цена на перекус в Москве составила от 700 рублей, в Петербурге — от 400 рублей

Посетители рождественских ярмарок в Москве тратят на еду и напитки почти вдвое больше, чем в Петербурге. Анализ цен показал, что стоимость перекуса в столице начинается от 700 рублей, тогда как в Петербурге — от 400 рублей, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

На рождественских ярмарках Москвы и Петербурга зафиксирован значительный разрыв в ценах на еду и напитки. В Москве ярмарка проходит на Красной площади, а в Петербурге — на Манежной площади.

В столице цены на напитки начинаются от 250 рублей за чай и достигают 700 рублей за сезонные предложения. Кофе стоит от 450 до 550 рублей в зависимости от объема. Среди сезонных напитков — «Рождественский» за 450–700 рублей, а также «Пряная вишня», «Ягодный пунш» и другие по 600–700 рублей.

Еда на московской ярмарке также отличается высокой стоимостью. Сосиска в булочке стоит 450–500 рублей, крендели и калачи — по 500 рублей, пончики — 420–430 рублей. Бабл-вафли обойдутся в 690 рублей, а вафли с ветчиной — в 790 рублей. Комбо-наборы стоят от 690 до 990 рублей.

В Петербурге цены заметно ниже. Чай можно купить за 100–150 рублей, кофе — от 180 до 625 рублей. Классический глинтвейн стоит 475 рублей, горячие бабл-ти — 625 рублей. Френч-доги и хот-доги продаются по 300–350 рублей, выборгский крендель — за 250–400 рублей, трдельник — за 350 рублей.

Таким образом, перекус на московской ярмарке обойдется минимум в 700–900 рублей, а в Петербурге — в 400–500 рублей, что почти в два раза дешевле.

