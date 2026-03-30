Центры просвещения по оказанию первой помощи могут появиться в России
В России планируется открытие просветительских центров по первой помощи в рамках новой концепции развития этой области, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Одним из важных направлений реализации этой концепции станет сотрудничество с бизнесом. Оно будет включать поддержку инициатив бизнеса по разработке программ, которые направлены на улучшение знаний о первой помощи и формирование культуры оказания помощи среди работников на корпоративном обучении.
«Также предполагается создание регулярно действующих центров просвещения, которые будут способствовать распространению знаний о первой помощи и улучшению культуры ее оказания», — говорится в документе.
Кроме того, концепция предполагает активное участие бизнеса в волонтерской деятельности, связанной с первой помощью.
