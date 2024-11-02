Центру исторической памяти при президенте РФ исполнился год

Общество

Центр исторической памяти при президенте РФ существует уже год. Его работа направлена на координацию проектов, занимающихся проектами направленными на сохранение исторической памяти и борьбу с фейками, сообщила РИАМО первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике Елена Родионова.

Результаты одного года работы Центра исторической памяти при президенте РФ обсудили в рамка специальной секции проходившей в рамках итогового форума «Сообщество».

«Мы этого долго ждали. Очень много участников и субъектов социальной сферы делают полезные проекты, в том числе и по сохранению исторической памяти. Ряд из них сегодня презентовали свои проекты. Еще больше НКО, организаций и объединений по всей нашей стране делают не менее прекрасные проекты. Дело в том, что этому всему нужна была координация», — заявила Родионова.

Она добавила, что такое дело, как сохранение исторической памяти и воспитание молодого поколения — это разговор о будущем страны. Поэтому она считает, что создание Центра исторической памяти — очень важный шаг в воспитании молодежи.

По словам Родионовой, помимо всего прочего важнейшая цель Центра заключается в координации. Она помогает консолидировать патриотические устремления, направленные на просвещение и борьбу с историческими фейками.