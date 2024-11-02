Центру исторической памяти при президенте РФ исполнился год

Центр исторической памяти при президенте РФ существует уже год. Его работа направлена на координацию проектов, занимающихся проектами направленными на сохранение исторической памяти и борьбу с фейками, сообщила РИАМО первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике Елена Родионова.

Результаты одного года работы Центра исторической памяти при президенте РФ обсудили в рамка специальной секции проходившей в рамках итогового форума «Сообщество».

«Мы этого долго ждали. Очень много участников и субъектов социальной сферы делают полезные проекты, в том числе и по сохранению исторической памяти. Ряд из них сегодня презентовали свои проекты. Еще больше НКО, организаций и объединений по всей нашей стране делают не менее прекрасные проекты. Дело в том, что этому всему нужна была координация», — заявила Родионова.

Она добавила, что такое дело, как сохранение исторической памяти и воспитание молодого поколения — это разговор о будущем страны. Поэтому она считает, что создание Центра исторической памяти — очень важный шаг в воспитании молодежи.

По словам Родионовой, помимо всего прочего важнейшая цель Центра заключается в координации. Она помогает консолидировать патриотические устремления, направленные на просвещение и борьбу с историческими фейками.