Центробанк готов рассмотреть свободное ценообразование по ОСАГО

По словам представителя ЦБ, с марта начали работать короткие полисы ОСАГО, где есть свободный тариф. Если этот эксперимент покажет свою эффективность, то это станет поводом для дальнейших шагов, однако, пока эту практику распространять на годовые полисы рано, считает эксперт.

Смирнов добавил, что отсутствие жалоб на практику со свободными тарифами станет большим аргументом для введения свободного ценообразования для других вариантов полиса ОСАГО.

В Российском союзе страховщиков (РСА) поддержали переход от государственного регулирования тарифов в ОСАГО к полноценно свободному тарифообразованию. В союзе считают, что это поможет изменить ситуацию, когда за счет ответственных водителей отчасти происходит субсидирование рисковых сегментов.

ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности, то есть ответственности водителя за риск, который он может нести при ДТП, виновником которого является. Другими словами, ОСАГО компенсирует только тот ущерб, который собственник застрахованного авто нанес другому водителю. Автомобиль же виновника ДТП ремонтируется за свой счет. Обычно страховка ОСАГО оформляется на год.