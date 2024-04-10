Центральный парк в Лыткарине посетили 32 тыс человек за неделю

С 1 по 7 апреля парк в Лыткарине посетили 32 тыс. человек. Центральный парк вошел в десятку самых посещаемых парков на прошлой неделе. Он занял шестое место, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Территория парка разделена на три зоны: транзитную, активного отдыха с детской и спортивной площадками, и тихую зону для спокойного времяпрепровождения. Парк оборудован современной системой уличного освещения и камерами видеонаблюдения.

Адрес парка: Московская область, г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 2А.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, важно строить то, что житель ожидает от тебя.

«Поэтому парки мы строим, действительно, их сейчас 184, и дальше большая программа», — добавил Воробьев.