Центральный парк в Лыткарине посетили 31 тыс человек за неделю

С 17 по 23 июня Центральный парк в Лыткарине посетили 31 тыс. человек. Парк вошел в десятку самых посещаемых парков на прошлой неделе. Он занял седьмое место. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В самом центре города Лыткарино рядом с муниципальным учреждением «Дворец культуры «Мир» расположен центральный парк культуры и отдыха, который занимает площадь 4.0 га. Территория парка разделена на три зоны: транзитную, активного отдыха с детской и спортивной площадками, и тихую зону для спокойного времяпрепровождения. В парке расположили малые архитектурные формы. Территорию оборудовали современной системой уличного освещения и камерами видеонаблюдения.

Адрес парка: Московская область, г. Лыткарино, улица Ленина, дом 2А.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, важно строить то, что житель ожидает от тебя.

«Поэтому парки мы строим, действительно, их сейчас 184, и дальше большая программа», — добавил Воробьев.