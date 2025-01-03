Центральный парк Реутова приглашает на «Территорию чудес»

Праздничное мероприятие начнется 4 января в 10:00 кукольным спектаклем для малышей «Приключения белого медвежонка». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ретуов.

На спектакль необходимо записаться заранее в мессенджерах по номеру 89032617538. Он рассчитан на детей до 6-7 лет. Длительность представления 40 минут.

В 11.00 у елки откроется новогодний маркет и фотовыставка «Дед мороз народов России». С детьми будут играть веселые эльфы, которые пригласят всех желающих в новогодний хоровод.

В 12 часов реутовчан приглашают на новогодний чай. Затем Снегурочка устроит танцевальный мастер-класс.

Накануне на праздник в Центральном парке «Сказки водят хоровод» пришли около 100 жителей Реутова.

В рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» в новогодние каникулы парки Реутова предлагают множество развлекательных, познавательных и спортивных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.