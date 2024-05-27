Центральный парк Наро-Фоминска изменит название

«Для многих поколений горожан это — парк имени Воровского. Он был центром притяжения: спортивные мероприятия — все здесь, танцы — тоже здесь. Многие по привычке наш Центральный парк по-прежнему называют по-старому, поэтому сейчас мы возвращаем историческую справедливость», — сказал депутат Совета Константин Павлов.

Он директор КСК «Нара», и парк — подведомственная ему территория.

Инициатива «возвращения имени» принадлежит Андрею Лощакову, председателю Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью. Депутаты идею поддержали единогласно, но с уточнениями.

«Предлагаю все-таки к фамилии — Воровский — добавить инициалы, чтобы все знали, что парк носит имя Вацлава Воровского: литератора, одного из первых советских дипломатов», — выступил с предложением депутат Мособлдумы Александр Баранов.

Кроме того, в связи с этим приняли решение установить в парке информационную доску с достижениями Воровского, и по возможности бюст.

Центральный парк Наро-Фоминска — территория бывшего княжеского имения Щербатовых. Отсюда правильность планировки и вековая липовая аллея. Когда-то доступ сюда получали лишь избранные лица и в особые дни. Но в 1919 году территория имения была официально преобразована в городской парк, он и получил имя Воровского.

Кроме того, депутаты утвердили официальное наименование — «Парк памяти» — еще одному парку. Здесь расположен мемориал «Черный тюльпан». После работ по благоустройству, проведенных на территории, он трансформировался из сквера памяти в парк «Звезда». Это памятное место также для многих поколений — мемориал сейчас хранит память о бойцах, погибших в военных конфликтах, поэтому отныне это — Парк Памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.