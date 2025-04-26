Центральный музей ВВС в Щелкове стал финальной точкой «Автопробега Победы»

24 апреля в Московской области состоялся «Автопробег Победы» с участием ретро-автомобилей из Военно-технического музея Славы из Черноголовки. Мероприятие прошло в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и было приурочено к международной акции «Диктант Победы». Организатором автопробега выступила партия «Единая Россия». Финальной точкой маршрута стал Центральный музей Военно-воздушных сил, расположенный в городском округе Щелково. Здесь участников автопробега ждали ветераны и многочисленные зрители, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Участниками автопробега стали автомобили «Виллис», ГАЗ-М, «Победа», ГАЗ-12 ЗИМ и ЗИЛ-4104 (115) в сопровождении автомобилей ГИБДД. Кавалькада ретро-автомобилей въехала на открытую стоянку Центрального музея ВВС, где их встретили работники музея во главе с начальником ЦМ ВВС А. М. Зарубецким.

В мероприятии принял участие Депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев. Он подчеркнул важность таких мероприятий для воспитания молодого поколения в духе патриотизма.

Так, автопробег объединил два технических музея, и всем посетителям Центрального музея ВВС в этот четверг повезло увидеть не только авиационную, но и автомобильную ретро-технику. Участники автопробега с интересом осмотрели самолеты на открытой стоянке. Затем начальник ЦМ ВВС А. М. Зарубецкий провел экскурсию для участников автопробега в ангаре № 8, где экспонируются уникальные экземпляры самолетов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.