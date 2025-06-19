Центральный музей ВВС в Щелкове пополнился восемью экспонатами из Музея Победы

Впервые в своей истории Музей Победы временно предоставил коллекцию боевой авиатехники для размещения на другой площадке — ей стал Центральный музей Военно-воздушных сил в городском округе Щелково. Экспозиция уличной стоянки Центрального музея ВВС пополнилась 8 летательными аппаратами. Это событие стало значительным шагом в обогащении экспозиции, предоставляя посетителям возможность познакомиться с образцами авиационной техники, внесшими свой вклад в историю Военно-воздушных сил, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Перевозка и установка экспонатов — сложная и многоэтапная задача, требующая высокой квалификации и опыта. Специалисты музея провели тщательную подготовку, разработали оптимальные маршруты и использовали специализированную технику для обеспечения сохранности каждого летательного аппарата. Прибывшие экспонаты тщательно осмотрены и готовятся к демонстрации.

Новые поступления значительно расширят тематическое разнообразие экспозиции. Посетители смогут увидеть самолеты и вертолеты различных типов и назначения, представляющие разные эпохи развития авиации. Это не только позволит расширить знания об истории авиации, но и станет прекрасной возможностью для патриотического воспитания молодежи, вдохновляя на изучение технических наук и профессий.

Музей Победы предоставил следующие экспонаты:

Ка-25ПЛ — первый советский корабельный противолодочный вертолёт;

Ка-26ЛЛ — легкий многоцелевой вертолёт, используемый в качестве «летающей лаборатории»;

Су-15ТМ — наиболее совершенная модификация Су-15, составлявшего основу авиации ПВО в 1970–1980-х годах.

Также Музей Победы передал различные модификации легендарного самолёта «МиГ». Например МиГ-21ПФ — всепогодный фронтовой истребитель-перехватчик, и МиГ-23МЛ — сверхзвуковой многоцелевой истребитель 3-го поколения.

Общий вес всех экспонатов составляет около 100 тонн.

Музей находится по адресу пгт Монино, ул. Музейная, д. 1. Режим работы — с 9:00 до 17:45, понедельник и вторник — выходные дни.

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