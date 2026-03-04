Центральный каток Ленинского округа принял почти 30 тыс посетителей с начала зимы

В Ленинском городском округе с начала зимнего сезона центральный каток, расположенный на площади у кинотеатра «Искра» в городе Видное, посетили 29 773 жителей и гостей муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Такая высокая посещаемость катка — яркое подтверждение того, насколько востребованы качественные зоны отдыха в нашем округе. Мы рады, что смогли предложить жителям не просто площадку для катания, а полноценное место для семейного досуга и развития спортивных навыков», — приводятся в сообщении слова начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Владимира Каширина.

Сообщается, что ледовая площадка стала главной точкой притяжения для активного отдыха жителей и гостей муниципалитета. На протяжении сезона здесь проходили не только массовые катания, но и культурно- развлекательные мероприятия: мастер-классы по хоккею и фигурному катанию, анимационные программы и ледовые шоу по мотивам известных сказок.

В пресс-службе добавили, что каток продолжит свою работу до 10 марта. Вход для всех желающих остается свободным в утренние и дневные часы как в будние, так и в выходные дни. Для льготных категорий граждан предусмотрено бесплатное катание в любое время работы катка без ограничений. Для удобства посетителей открыт теплый павильон, где можно переодеться и оставить вещи. Там же можно арендовать коньки и необходимое оборудование, а также заточить лезвия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.