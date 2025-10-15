Центральный дворец культуры в Щелкове преобразится к началу 2026 года

Центральный дворец культуры городского округа Щелково — одно из главных культурных городских пространств, где проходят концерты, встречи, фестивали и массовые мероприятия. «Обновляем помещения, чтобы сделать объект более современным, комфортным и по-настоящему „умным“», — рассказал глава округа Андрей Булгаков, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На сегодняшний день уже завершены следующие работы: полностью обновили крыльцо: заменили плитку, залили новые ступени; на фасаде установили два светодиодных экрана для афиш; во всем здании провели обновление в соответствии с брендбуком: установлены новые указатели, таблички, расписание, закуплена форменная одежда для сотрудников. В гримерных выполнили ремонт стен и полов, на 2 этаже заменили напольное покрытие, а в большом зрительном зале завершили замену коврового покрытия.

Продолжаются работы по обновлению малого зрительного зала. Для повышения востребованности помещения было принято решение отремонтировать его и сделать трансформационным. Зал будет использоваться не только для просмотра спектаклей, но и для занятий по хореографии. Демонтаж уже выполнен, готовится смета. Завершить все работы планируется в январе 2026 года.

Кроме того, Центральный Дворец культуры участвует в региональном проекте «Умный ДК», который реализуется в Московской области и охватывает 50 объектов. Здесь внедряется единый фирменный стиль, устанавливаются камеры с искусственным интеллектом, а также запущен цифровой сервис «Открытый ДК». Благодаря ему можно забронировать зал, организовать собственное мероприятие и выбрать все необходимое оборудование — от звука и света до музыкальных инструментов и проекторов.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.