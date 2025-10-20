Центральная библиотека в Наро-Фоминске готовится к открытию. Уже установили новое освещение, расставляют стеллажи с книгами, появились уютные рабочие зоны и современное интерактивное оборудование. Завершаются работы в творческой зоне, где вскоре будут проходить театральные постановки, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Книгополис» создается как библиотека нового формата — современное общественное пространство для чтения, работы и семейного отдыха.

Особое внимание здесь уделяют культурным кодам города — дача Якунчиковых, Антон Павлович Чехов, Мария Якунчикова. Благодаря панно, постерам и выставкам гости библиотеки смогут познакомиться с наследием наро-фоминской ткацкой фабрики, а также с прошлым и настоящим края. Кроме того, готовится специальная экспозиция, приуроченная к 100-летию Наро-Фоминска.

Проект реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, и уже в декабре обновленная библиотека откроет двери для жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.