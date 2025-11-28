Центральная библиотека им Инны Гофф в Воскресенске открылась после реконструкции

Накануне в Воскресенске состоялось торжественное открытие Центральной библиотеки имени Инны Гофф. В ходе масштабной реконструкции, которую провели в рамках губернаторской программы модернизации центральных библиотек Московской области, было полностью реорганизовано пространство библиотеки, создан большой литературный зал и кабинет профориентации с компьютерной зоной. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В дизайне проекта использованы местные «культурные коды», такие как АО «Воскресенские минеральные удобрения» и наследие известных литераторов Инны Гофф и Константина Ваншенкина.

Библиотека внедрила инновационные образовательные программы, включая занятия в клубе «Химик» и Академии экобиохимии, которые будут проводиться при поддержке АО «Уралхим». Особое внимание уделяется развитию интереса жителей к литературе. Для этого в библиотеке проводят встречи воскресенских литераторов, организовали семейный клуб любителей чтения и творческие объединения «Библио Бум».

Библиотека оснащена современными технологиями, такими как VR-очки, интерактивные трибуны и экраны.

6 декабря состоится большое открытие для всех читателей города Воскресенска, которым библиотека имени Инны Гофф предлагает уникальные возможности для образования, творчества и отдыха.

Больше информации о библиотеках Подмосковья и мероприятиях в них на портале «МОе Подмосковье».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.