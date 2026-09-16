Центральная аэрологическая обсерватория в Долгопрудном отметила 85-летие

Центральная аэрологическая обсерватория 15 сентября отметила 85-летие в Долгопрудном. Коллектив поздравили руководитель Росгидромета Игорь Шумаков и первый заместитель главы округа Людмила Иванова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие в честь 85-летия Центральной аэрологической обсерватории состоялось 15 сентября в Долгопрудном. ЦАО — одно из старейших градообразующих предприятий округа.

За годы работы обсерватория прошла путь от первых исследований атмосферы и становления отечественной аэрологии до признанного флагмана науки о небе. Ее специалисты проводят мониторинг параметров атмосферы, совершенствуют методы прогнозирования и активного воздействия на метеорологические явления.

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков отметил ключевую роль ЦАО в этой работе. Первый заместитель главы Долгопрудного Людмила Иванова поздравила коллектив и подчеркнула значение обсерватории для наукограда.

«Символично, что в этом году Долгопрудный получил статус наукограда Российской Федерации, и роль ЦАО в этом достижении трудно переоценить. Уверена, этот импульс выведет и город, и его интеллектуальные центры на следующий уровень совместной работы, станет стимулом для новых научных прорывов и интересных проектов», — сказала Иванова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.