Центр животноводства в Подольске расширяет сотрудничество в подготовке кадров

Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ имени Л. К. Эрнста стал научным партнером Нижегородского государственного агротехнологического университета имени Л. Я. Флорентьева. В начале осени в вузе подписали соглашение о создании базовой кафедры для подготовки кадров высшей квалификации, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ имени Л. К. Эрнста и Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л. Я. Флорентьева (НГАТУ) объединили усилия в подготовке кадров высшей квалификации. В начале осени в НГАТУ подписали соглашение о создании базовой кафедры. Центр стал научным партнером вуза.

Базовая кафедра даст студентам возможность проходить практику в центре — ведущем научном учреждении в области животноводства, расположенном в городском округе Подольск.

Центр располагает высокотехнологичным оборудованием, передовыми геномными лабораториями и собственными разработками в области вспомогательных репродуктивных технологий. Его сотрудники обладают большим практическим опытом сохранения и эффективного использования генетических ресурсов сельскохозяйственных животных.

Партнерство позволит передавать эти компетенции студентам и укреплять кадровый потенциал отрасли. О сотрудничестве сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на сообщение центра.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.