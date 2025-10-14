Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе выпустил первых операторов БПЛА

Девятнадцать специалистов прошли обучение по программе «Оператор БПЛА коптерного типа и FPV-дронов». В ходе церемонии глава округа Балашиха Сергей Юров вручил почетные грамоты и благодарственные письма инструкторам центра. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

«По поручению губернатора Московской области в Балашихе был создан пункт отбора граждан на военную службу по контракту. За прошедшее время через этот центр прошли десятки тысяч военнослужащих и добровольцев со всей нашей страны. Они приехали к нам в Балашиху, подписали контракты и отправились в зону специальной военной операции. В прошлом году мы развернули курсы подготовки операторов БПЛА. Сегодня мы вручаем первые удостоверения ребятам, прошедшим этот курс. Уверен, что этот выпуск — начало большой совместной работы, которая будет проходить на нашем пункте отбора», — отметил Сергей Юров.

В ходе обучения курсанты тренируются управлять БПЛА в симуляторах, работают «в поле», обучаются сборке и ремонту квадрокоптеров, радиообмену и маскировке.

Свидетельства об окончании курса будущим бойцам вручил Герой России Сергей Лысюк вместе с инструкторами центра. С приветственным словом для выпускников также выступили председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, замминистра инвестиций, промышленности и науки региона Кирилл Лосунчуков и руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе, член партии «Единая Россия» Иван Клещерев.

«Мы бы хотели, чтобы с вами была постоянная связь. Чтобы, находясь там, в районе выполнения задач, вы давали нам рекомендации, что делать лучше, что пригодилось, а от чего можно и отказаться», — добавил Сергей Лысюк.

В Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе каждый может пройти медицинское освидетельствование, оформить документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8(495)990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.