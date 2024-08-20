Центр «Росток» из Павловского Посада стал партнером национальных проектов РФ

Центру развития и поддержки семьи «Росток» Павлово-Посадского городского округа в очередной раз присвоен статус партнера национальных проектов Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Соответствующий сертификат за реализацию социальных программ, вносящих вклад в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов подписан заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком.

В этом году Семейный фестиваль «7яФест» вошел в федеральный проект «Демография».

15 июня в Павловском Посаде прошел VIII региональный семейный фестиваль «7яФест». Он организован Центром развития и поддержки семьи «Росток» при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Правительства Московской области и Администрации Павлово-Посадского городского округа.



Мероприятие собрало более 3 тыс. гостей из разных городов Московской области. Для посетителей была приготовлена обширная программа: более 40 площадок с играми и мастер-классами. Плетение венков, правополушарное рисование, кондитерское искусство, основы начальной военной подготовки, оказание первой медицинской помощи, восточные единоборства, форт-боярд, казачья фланкировка — каждый мог научиться чему-то новому и интересному. За пройденные испытания гости получали 7яфестки и приобретали призы! Также программа была наполнена яркими концертными номерами и конкурсами.

«Для нас это очень важное и значимое признание нашей работы. Благодарим Правительство РФ за высокую оценку, продолжаем работать дальше! Впереди у нас много новых проектов и идей. Наемся, что их так же оценят по достоинству», — отметили представители Центра развития и поддержки семьи «Росток».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.