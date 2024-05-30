«Центр мемориальных услуг» в июне будет выезжать на кладбища и МФЦ Подмосковья

ГБУ МО «ЦМУ» продолжает выезды консультантов на кладбища и МФЦ, чтобы жители Подмосковья могли непосредственно при посещении мест захоронений своих близких задать волнующие их вопросы в сфере погребения и похоронного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях у сотрудников ГБУ Московской области «Центр мемориальных услуг» (ГБУ МО «ЦМУ») интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

В июне получить бесплатную консультацию можно будет на следующих кладбищах и МФЦ Московской области:

4 июня - МФЦ, Московская обл., г.о. Котельники, г. Котельники, ул. Новая, д. 14

6 июня - МФЦ, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Советская, д. 4

7 июня - Кладбище “Малодубенское новое”, Московская обл., г.о. Орехово-Зуевский, ш. Малодубенское

10 июня - МФЦ, Московская обл., г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, пр-д Центральный, д. 4

12 июня - МФЦ, Московская обл., г.о. Богородский, г. Ногинск, ул.3-го Интернационала, д. 80

13 июня - МФЦ, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Звенигород, мкр. Супонево, корп. 3

14 июня - Кладбище “Лебеденко”, Московская обл., г.о. Рузский, гп. Тучково, вблизи п. Тучково, ул. Лебеденко

18 июня - МФЦ, Московская обл., г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д. 7

20 июня - МФЦ, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, Советская пл., д. 18 А

21 июня - Кладбище “Старая Кашира”, Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Знаменская, з/у 7, з/у 7б

22 июня - Кладбище “Родниковское кладбище”, Московская обл., г.о. Раменский, п. Родники, ул. Южная

22 июня - Кладбище “Дементьевское”, Московская обл., г.о. Раменский, д. Дементьево

23 июня - Кладбище “Ямское”, Московская обл., г.о. Можайский, г. Можайск, д. Ямская

23 июня - Кладбище “Отяковское”, Московская обл., г.о. Можайский, д. Отяково

24 июня - МФЦ, Московская обл., г.о. Волоколамский, г. Волоколамск,

ул. Революционная, д. 3

26 июня - МФЦ, Московская обл., г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2

27 июня - МФЦ, Московская обл., г.о. Чехов, г. Чехов, пл. Советская, д. 3

28 июня - Кладбище “Городское Новое”, Московская обл., г.о. Чехов, (автодорога в сторону д. Пешково)

Узнать специалистов можно по информационному баннеру учреждения, а также по форменной одежде в цветовой гамме и с символикой ГБУ МО «ЦМУ».

Консультанты ГБУ МО «ЦМУ» будут находиться в центральной зоне кладбища рядом с административным зданием.

Следить за анонсами можно на официальном сайте ГБУ МО «ЦМУ».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.