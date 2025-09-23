«Центр мемориальных услуг» провел более 23 тыс консультаций для жителей Подмосковья

Диспетчерский отдел принимает звонки круглосуточно и без выходных. При необходимости, позвонив даже в ночное время, вы получите подробную консультацию о действиях при смерти человека. С начала года 23 950 звонков поступило в управление диспетчерского обслуживания учреждения, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Диспетчер ритуальных услуг — это человек, чей голос вы слышите при звонке в ГБУ МО «ЦМУ». Работа диспетчера заключается в консультации граждан по вопросам, относящимся в сфере ритуальной деятельности, а также в принятии заказа на вызов ритуального агента.

Самыми популярными вопросами, на которые отвечали диспетчеры были:

порядок организации похорон;

установка, замена, регистрация надмогильных сооружений и ограждений;

оформление социальных пособий, и единовременной материальной помощи;

контактная информация и режим работы организаций;

оформление удостоверений о захоронении.

В случае, если потребуется помощь для организации похорон, диспетчер ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» назначает встречу с ритуальным агентом, а также присылает посредством мессенджера именной бэйдж агента человеку, к которому он направился. Проверить, реально ли агент является сотрудником ГБУ МО «ЦМУ», можно на официальном сайте в «Консультанты (агенты)» и на сайте https://memorialmo.ru в разделе «Наши сотрудники».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.