Центр мемориальных услуг проведет выездные консультации в МФЦ Подмосковья

ГБУ МО «ЦМУ» продолжает выезды консультантов на кладбища и в МФЦ в июне 2025 года, чтобы жители Подмосковья могли непосредственно при посещении мест захоронений своих близких задать волнующие их вопросы в сфере погребения и похоронного дела. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях у сотрудников ГБУ Московской области «Центр мемориальных услуг» (ГБУ МО «ЦМУ») интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

МФЦ

03.06.2025 г. о. Люберцы, г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 18, к. 3;

05.06.2025 г. о. Коломна, г. Коломна, ул. Уманская, д. 20;

17.06.2025 г. о. Ленинский, г. Видное, пгт. Бутово, мкр. Бутово Парк, д. 22;

19.06.2025 м. о. Рузский, п. Тучково, ул. Кирова, д. 1, 3 этаж24.06.2025 г. о. Одинцовский, г. Звенигород, мкр. Супонево, к. 3 11;

26.06.2025 г. о. Пушкинский, г. Красноармейск, пр-кт Испытателей, д. 7.

Кладбища Московской области

02.06.2025 — Кладбище «Сенино», Московская обл., м. о. Чехов, д. Сенино, ул. Васильковая, з/у 32а;

04.06.2025 — Кладбище «Кавезино», Московская обл., г. о. Пушкинский, г. Пушкино, тер. захоронения Кавезино, з/у 1, з/у 2;

06.06.2025 — Кладбище «Муниципальное городское кладбище Новое», Московская обл., г. о. Дзержинский, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 35;

09.06.2025 — Кладбище «Новое Городищенское», Московская обл., г. о. Коломна, г. Коломна, ул. Городищенская, з/у 108а;

10.06.2025 — Кладбище «Настасьино», Московская обл., г. о. Можайский, д. Настасьино, квартал 0070317-1, з/у 1;

11.06.2025 — Кладбище «д. Иевлево», Московская обл., г. о. Клин, д. Иевлево, тер. захоронение, з/у 1;

16.05.2025 — Кладбище «с. Петровское», Московская обл., г. о. Клин, с. Петровское, тер. захоронение, з/у 1;

17.06.2025 — Кладбище «д. Фроловское», Московская обл., г. о. Клин, д. Фроловское, тер. захоронения, з/у 1;

18.06.2025 — Кладбище «Некрасовское», Московская обл., м. о. Дмитровский, рп. Некрасовский, тер. захоронения, з/у 1;

20.06.2025 — Кладбище «Дарна», Московская обл., м. о. Истра, с. п. Ермолинское, д. Дарна;

23.06.2025 — Кладбище «Домодедовское городское», Московская обл., г. о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Северный, тер. захоронения Домодедовское (городское), з/у 1,2;

25.06.2025 — Кладбище «Тишино», Московская обл., м. о. Рузский, вблизи д. Тишино;

27.06.2025 — Кладбище «Савельево», Московская обл., м. о. Истра, с. п. Ядроминское, д. Савельево, д. 9;

30.06.2025 — Кладбище «Электрогорское № 1», Московская обл., г. о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск, пр-д Белый Мох, з/у 5.

Консультанты ГБУ МО «ЦМУ» будут находиться в центральной зоне кладбища рядом с административным зданием. Узнать специалистов можно по информационному баннеру учреждения, а также по форменной одеже в цветовой гамме и с символикой ГБУ МО «ЦМУ».

Еженедельные анонсы выездов на кладбища и в МФЦ, а также изменения в графике можно отслеживать на официальном сайте и в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Телеграм.

Подробная информация о том, как можно обратиться в ГБУ МО «Центр мемориальных услуг», доступна на официальном сайте учреждения, ответы на часто задаваемые вопросы размещены по ссылке. Телефон круглосуточной горячей линии ГБУ МО «ЦМУ»: +7 (498) 568-99-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.